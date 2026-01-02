Вся улица парит: в Киеве крупная авария теплосети на очень важной развязке
- В Киеве произошла масштабная авария на теплосети.
- Патрульная полиция организовала объезд.
В Киеве 2 января произошла авария на теплосети. Она масштабная, если судить по фото, показанным в полиции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Где в Киеве произошла масштабная авария на теплосети?
Алексей Билошицкий предупредил водителей.
Вниманию участников дорожного движения. В связи с аварией теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи площади Демеевской, движение транспорта затруднено в направлении улицы Холодноярской. Патрульные следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской,
– написал чиновник.
Очевидцы утверждают, что парит на проспекте Валерия Лобановского перед метро "Демеевская".
Что происходит на месте аварии на Демеевке сегодня: смотрите видео
Справка. Улица Изюмская ведет к Байковому кладбищу параллельно улицам Николая Гринченко и Владимира Антоновича и реке Лыбидь. Она ближе к Лыбедской площади и поднимается выше Демеевской.
Речь об аварии в этом районе / Скриншот 24 Канала
Билошицкий призвал учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Авария на теплосетях в Киеве 2 января: фото полиции
Демеевская площадь – очень важная развязка для столицы. Ведь там не только транспортные артерии, например проспект Валерия Лобановского и проспект Науки, или две станции метро неподалеку, "Демеевская" и "Лыбедская", или Железнодорожное шоссе. На Демеевке расположен центральный автовокзал Киева (второй автовокзал меньше и находится возле железнодорожного вокзала). И, конечно, книголюбы знают об огромной библиотеке имени Вернадского возле метро.
Показываем Демеевскую площадь и автовокзал на карте Киева
Киевская власть пока не комментировала аварию, как и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (бывший Укравтодор).
2025-й был богатым на аварии теплосетей в Киеве
К сожалению, прорыв теплосетей в Киеве – обычное дело. Такие инциденты происходят довольно часто.
9 января 2025 года прорвало теплосети возле Центрального вокзала. Тогда даже обвалилась стена здания магазина и был поврежден хостел. Кстати, события произошли возле Центрального железнодорожного вокзала, перекрывали движение по улицам Симона Петлюры и Жилянской.
На следующий день произошел порыв на улице Василия Липкивского в Соломенском районе, фактически недалеко от места первой аварии. Жители этого района делились, что такое бывает довольно часто и они вынуждены мерзнуть, потому что после аварий выключают отопление.
В июне 2025-го авария была на Борщаговке. Из-под земли бил фонтан горячей воды, который могли видеть автомобилисты и пассажиры скоростного трамвая.