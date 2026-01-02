Вся улица парит: в Киеве крупная авария теплосети на очень важной развязке

В Киеве 2 января произошла авария на теплосети. Она масштабная, если судить по фото, показанным в полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Где в Киеве произошла масштабная авария на теплосети?

Алексей Билошицкий предупредил водителей.

Вниманию участников дорожного движения. В связи с аварией теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи площади Демеевской, движение транспорта затруднено в направлении улицы Холодноярской. Патрульные следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской,

– написал чиновник.

Очевидцы утверждают, что парит на проспекте Валерия Лобановского перед метро "Демеевская".

Что происходит на месте аварии на Демеевке сегодня: смотрите видео

Справка. Улица Изюмская ведет к Байковому кладбищу параллельно улицам Николая Гринченко и Владимира Антоновича и реке Лыбидь. Она ближе к Лыбедской площади и поднимается выше Демеевской.



Речь об аварии в этом районе / Скриншот 24 Канала

Билошицкий призвал учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Авария на теплосетях в Киеве 2 января: фото полиции

Демеевская площадь – очень важная развязка для столицы. Ведь там не только транспортные артерии, например проспект Валерия Лобановского и проспект Науки, или две станции метро неподалеку, "Демеевская" и "Лыбедская", или Железнодорожное шоссе. На Демеевке расположен центральный автовокзал Киева (второй автовокзал меньше и находится возле железнодорожного вокзала). И, конечно, книголюбы знают об огромной библиотеке имени Вернадского возле метро.

Показываем Демеевскую площадь и автовокзал на карте Киева

Киевская власть пока не комментировала аварию, как и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (бывший Укравтодор).

2025-й был богатым на аварии теплосетей в Киеве