Обломки ракеты нашли на путях: в метро в Киеве частично изменили движение поездов

Россияне массированно атаковали столицу в ночь с 31 декабря на 1 января. В киевском метро работают взрывотехники.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отметили, что в настоящее время движение поездов по "красной" линии метро происходит от "Академгородка" до "Арсенальной"

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"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба. О возобновлении движения по "красной" линии сообщим дополнительно", – написали в администрации.

В КМВА сообщили, что находку обнаружили около 07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии. Движение электропоездов от станции метро "Лесная" до станции "Днепр" временно приостановлено.

Ночная атака на Киев

Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов предостерег, что обломки ракет опасны для жизни людей.

Оккупанты сразу по нескольким направлениям запустили по столице дроны. Жители Шевченковского и Голосеевского районов сообщили о взрывах. Кроме того, взрывы раздавались и в области – на Макаровщине и в Вышгороде. Люди замечали дроны и вблизи Киевского моря.

В КМВА сообщили, что силы ПВО за 1 января в общей сложности сбили 32 вражеских воздушных целей. Информации о попадании нет.

По информации мэра Виталия Кличко, на автомобиль в Шевченковском районе упал обломок ракеты. Также остатки ракет падали в Днепровском районе.

Обстрел Киева 31 декабря: коротко