В Киеве во время войны запретили фейерверки и движение по городу авто без глушителя

Во время военного положения в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков. Также по столице нельзя будет ездить на авто без глушителя.

Ранее местные власти уже принимали решение о запрете фейерверков, но оказалось, что не все это соблюдают. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко 23 июня.

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Запрет на фейерверки и движение авто без глушителя

Мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве и передвижения по городу автомобилей без глушителя,

– говорится в сообщении.

Виталий Кличко отметил, что решения были обязательными для принятия. Ведь многие до сих пор запускают фейерверки, потому что, очевидно, не понимают, что в Украине война. Есть и те, кто ездят на авто на высокой скорости, "как на реактивном самолете".

В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность,

– подчеркнул мэр Киева.

Поэтому на период действия военного положения и 30 дней после его прекращения в Киеве запрещена торговля фейерверками, салютами и пиротехническими средствами. И, конечно, не разрешен запуск вышеупомянутых предметов.

Также запрещено движение транспортных средств, у которых отсутствует шумопоглотитель. Правило действует до момента отмены военного положения в Украине.

В Киеве закрыли для проезда авто Южный мост

Движение для частного транспорта через Южный мост в Киеве запретили с 22 июня. По мосту проезжает только спецтранспорт и авто с пропусками.

К спецтранспорту относятся: авто экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта.

Первый заместитель главы Киевской военной администрации Николай Поворозник объяснил, что закрыть Южный мост нужно было как раз для частных авто. Сейчас следует заботиться о потребностях водителей экстренного транспорта, ведь им это необходимо.

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