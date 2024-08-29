В Киеве обломки дрона-камикадзе упали на детскую площадку

Столица Украины подвергается атаке ударными дронами врага этой ночью, 29 августа. "Шахеды" в несколько волн приближались к Киеву и другим городам региона.

Силы противовоздушной обороны отрабатывали цели. К сожалению, не удалось избежать падения обломков – такой случай зафиксирован в Днепровском районе.

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Тревогу в Киеве объявили в 2 часа ночи. По информации Воздушных сил, это было связано с угрозой применения "Шахедов".

В 02:20 в Киевской ГВА сообщили, что воздушная тревога продолжается в Киеве, угроза ударных БПЛА для столицы не прошла.

В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– отметили в сообщение.

А в 04:38 в КГВА написали, что в Днепровском районе города произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно – без разрушений и пострадавших, но данные требуют уточнения.

Городской голова Виталий Кличко уточнил, что обломки в Днепровском районе упали на детскую площадку между домами. Впоследствии экстренные службы проверили информацию и обнаружили, что пожара, пострадавших и разрушений действительно нет.

После 5 утра тревога в столичном регионе продолжается. По подсчетам мониторинговых сообществ, до 2 десятков ударных дронов еще могут находиться в украинском небе в разных областях.

О взрывах поступала информация также из Харькова и Черкасской области. По последней информации кроме самого факта нет. Харьковскую область же мощно обстреливали из РСЗО, там также фиксировали ударные дроны врага.

Обновление 05:55. За несколько минут до 6 утра поступила новая информация от КГВА – о падении обломков в Голосеевском районе на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Относительно пострадавших данные устанавливаются.

Виталий Кличко добавил, со ссылкой на информацию оперативных служб, что в Голосеевском районе обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже, также там обнаружили небольшой обломок. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших все еще нуждается в уточнении.