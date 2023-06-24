В Киеве обломки ракеты попали в многоэтажку и автомобильную стоянку

Российские оккупанты в ночь на 24 июня нанесли удар по Соломенскому району Киева. Обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку и автомобильную стоянку.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 02:20. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там, пока не объявят отбой тревоги. Призвали не пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание В Киеве прогремели взрывы в Соломенском районе

Детали атаки на Киев

Взрывы в Киеве раздались около 03:08. Сообщили о работе ПВО. Позже Виталий Кличко рассказал детали.

Предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку,

– говорится в сообщении.

Кличко заявил, что на месте работают все экстренные службы. Впоследствии он уточнил, что также обломки ракеты попали в ракеты попали в 16-й этаж двадцатиэтажки.

Есть ли пострадавшие

Мэр Киева подчеркнул, что есть двое пострадавших.

"Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного – госпитализировали. Пожара в доме нет", – заявил Кличко.

Кроме того, в Киевской ОВА заявили, что в результате падения обломков ракеты повреждения автомобилей.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба.