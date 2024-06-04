В Киеве остановился фуникулер: какая причина
Источник:Киевпастранс
В Киеве остановился фуникулер. В Киевпасстрансе назвали причину остановки.
По их данным, движение транспорта остановили ориентировочно перед 12:17 4 июня. Перед людьми извинились за неудобства.
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Что известно об остановке фуникулера
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. О возобновлении движения сообщим дополнительно,
– заявили в Киевпастрансе.
Стоит заметить, что в течение последних месяцев фуникулер останавливается не впервые. В частности, 2 июня движение транспорта останавливали из-за отсутствия электричества со стороны Киевэнерго.
Также 21 мая 2024 года рельсовый транспорт останавливал работу. Тогда отмечали, что движение фуникулера останавливали по техническим причинам. Он не работал чуть больше двух часов.
Какова ситуация со светом в Украине
- 4 июня на всей территории Украины действуют лимиты электричества. То есть в случае превышения – свет выключают по графикам.
- В ДТЭК сообщили, что в течение суток 4 июня в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой областях будут действовать графики отключений.
- Накануне объясняли, что лимитов на 3 июня хватит только на 80% потребностей столицы в энергетике. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, что в Киеве много объектов критической инфраструктуры, которую надо запитать первой.
- Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация со светом в течение 3 – 9 июня будет сложнее, чем на прошлой неделе. Ведь ее будут определять 3 основных фактора: плановый ремонт 2 блоков атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, прогнозируемый рост потребления света из-за повышения температуры и использования кондиционеров.