Нападение с ножом в школе в Киеве устроил сын бывшего полицейского, – источники
- Нападение в киевской школе совершил Никита Соловьев, сын бывшего полицейского.
- Его отец, Александр Соловьев, ранее работал в Департаменте стратегических расследований, но с мая 2025 года не служит в полиции.
В киевской школе в Оболонском районе нападение на учительницу и ученика совершил сын бывшего полицейского. Сам правоохранитель не работает в полиции с мая 2025 года.
Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.
Что известно о несовершеннолетнем нападающем в школе в Киеве?
По информации источников, школьника, который напал на учительницу и другого ученика в одной из школ в Оболонском районе, зовут Никита Соловьев. Он 2011 года рождения.
Его отец Соловьев Александр Анатольевич ранее занимал должность главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Однако с мая 2025 года не работает в полиции.
По данным собеседников, Никита Соловьев является уроженцем Никополя Днепропетровской области.
Что происходило в школе в Оболонском районе 12 января?
Утром 12 января в Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника, ранив их. Полиция сразу задержала нападавшего.
Впоследствии в полиции объяснили, что после того, как 14-летний парень напал на учительницу и одноклассника, он закрылся в туалете и ранил себя. Правоохранители также обнаружили в телефоне подозреваемого переписку с, предположительно, враждебными спецслужбами.
Впоследствии источники 24 Канала показали фото с тем, какой выглядел несовершеннолетний нападающий. Известно, что парень заранее подготовил маску и каску, надел их в школьном туалете, после чего ворвался в класс с ножом.