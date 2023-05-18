Теперь без российского следа: в Киеве переименовали три станции метро

Украинские города продолжают избавляться от всего, что напоминало о российском прошлом. Так, депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций столичного метро.

Киевляне проголосовали за переименование станций еще в январе 2023 года. Теперь же это решение фактически воплотило в жизнь.

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В киевском метро сменили названия 3 станций

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что процесс дерусификации продолжается в столице Украины. По его словам, очень важно, чтобы Киев окончательно "освободился от советских и российских названий и символов, связывающих город со страной-агрессоркой".

Поэтому с 18 мая свои названия изменят следующие станции киевского метрополитена:

"Дружба народов" получит название "Зверинецкая";

"Площадь Льва Толстого" переименуют в "Площадь Украинских Героев";

"Проспект Правды", которую еще проектируют, станет "Варшавской".

В Киеве хотят выбрать бюст известных людей, украсящих одну из станций метро

С начала мая в приложении "Киев Цифровой" киевляне могут выбрать, чьи бюсты установят на станции метро "Университет". Речь идет об украинских деятелях, которые заменят российских Менделеева, Пушкина и Ломоносова.

На станции метро "Университет" установили бюсты украинских и русских писателей и ученых еще в 1960 году. И только после полномасштабного вторжения России бюсты Пушкина, Горького, Ломоносова, Менделеева закрыли деревянными боксами.

Стоит отметить, что на станции метро есть и бюсты известных украинцев: Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Богомольца, Григория Сковороды. Опрос будет продолжаться до 24 мая.

Именно киевляне стали инициаторами смены названий станций. В частности, они имели возможность проголосовать в электронном опросе в приложении "Киев Цифровой", где содержалось несколько вариантов новых названий этих трех станций метрополитена. Каждое из новых названий станций так или иначе представляет исторические названия местности, чтит память павших украинцев.