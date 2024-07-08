В Киеве поднялся дым: есть падение обломков в Соломенском районе, туда направляются медики

Утром, 8 июля, враг атаковал Киев, в городе слышали громкие взрывы. Сейчас в один из районов столицы направляется скорая помощь.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.

Смотрите также В Киеве прогремело 5 взрывов, россияне атаковали "Кинжалами" и крылатыми ракетами

В Киеве после взрывов – дым

Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется,

– сообщал городской глава.

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, двигавшихся в сторону города и области. По данным местных и мониторинговых телеграм-каналов, в Киеве после взрывов вспыхнул пожар, виден дым. Отмечается, что ракеты пускали тепловые ловушки.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – добавили в КГВА.

Позже там обнародовали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. По предварительной информации, есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.