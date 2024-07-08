В Киеве поднялся дым: есть падение обломков в Соломенском районе, туда направляются медики
Утром, 8 июля, враг атаковал Киев, в городе слышали громкие взрывы. Сейчас в один из районов столицы направляется скорая помощь.
Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.
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В Киеве после взрывов – дым
Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется,
– сообщал городской глава.
Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, двигавшихся в сторону города и области. По данным местных и мониторинговых телеграм-каналов, в Киеве после взрывов вспыхнул пожар, виден дым. Отмечается, что ракеты пускали тепловые ловушки.
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – добавили в КГВА.
Позже там обнародовали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. По предварительной информации, есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.