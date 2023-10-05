В Киеве подростки обворовывали могилы погибших Героев: их родителей задержала полиция

В Киеве подростки ради развлечения разворовывали могилы погибших военных. В полиции уже приняли меры.

В Киеве разоблачили группу малолетних нарушителей, которые обворовывали могилы павших военнослужащих. Подростки систематически отбирали флаги, браслеты, шевроны и другие вещи.

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На родителей нарушителей составили протоколы

️На замечания взрослых подростки реагировали агрессивно. Также на кладбище они употребляли алкогольные напитки и курили.

На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи.

– сказал начальник сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артур Лисниченко.

Правохранители установили 8 малолетних нарушителей – это ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Их вместе с родителями доставили в отделение полиции для составления административных протоколов за ненадлежащее воспитание детей.



На родителей составили административные протоколы / Фото Полиции Киева

Более того, полицейским даже удалось разыскать и вернуть украденные вещи.

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