Подросток залез в контейнер для сбора вещей: освобождать пришлось спасателям
Источник:ГСЧС
В Киеве подросток забрался в контейнер для сбора одежды. Однако выбраться из него самостоятельно он не смог.
Для того чтобы достать парня из контейнера, пришлось вызвать спасателей.
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Подробности инцидента
23 мая в 21:00 спасателям поступило сообщение, что на улице Волынская в Соломенском районе столицы ребенок находится в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.
Из-за детского баловства и любознательности 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог.
С помощью аварийно-спасательного оборудования чрезвычайники деблокировали мальчика. Теперь с ним все хорошо. Однако спасатели подчеркнули, что не всегда такие баловства заканчиваются без травм.
Уважаемые родители, не всегда такие баловства заканчиваются без травм! Рассказывайте детям о последствиях, порой опасных игр! Берегите себя и малышей,
– отметили в ГСЧС.
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