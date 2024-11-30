Машины плывут: в Киеве на Позняках произошла утечка воды
В Киеве произошла масштабная утечка на водопроводной сети. К счастью, коммунальщикам удалось ее локализовать.
Специалисты "Киевводоканала" локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Что известно о потопе
Там также отметили, что перекрыто дорожное движение с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой. На видео можно увидеть, что воды действительно очень много. Она затрудняет движение транспортных средств.
В Киеве произошел потоп: смотрите видео
На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб. Специалисты ДЭУ Дарницкого района ликвидируют последствия подтопления.
Машины почти плывут: смотрите видео
Кроме этого, известно, что частично подтоплена автостоянка на проспекте Петра Григоренко, 18, парковочные площадки, расположенные рядом, а также проезжую часть проспекта.
Утечку удалось локализовать: смотрите видео