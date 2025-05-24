В Киеве прогремел взрыв во время атаки "Шахедов" и баллистики

Киев и Киевская область оказались под атакой ударных БПЛА и баллистики вечером 24 мая. Были слышны взрывы.

Об этом написали в Суспільному. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова над Украиной, есть угроза баллистики: где сейчас опасно

Взрывы в Киеве 24 мая вечером: что произошло

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:12, в самом Киеве сирены зазвучали в 23:48.

В 23:56 руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в социальных сетях, что враг снова атакует столицу: "Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!"

Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева движутся ударные дроны, а также о пусках баллистических ракет с северо-востока.

Ранее Киевская областная военная администрация информировала людей о наличии "Шахедов" в воздушном пространстве региона и о работе о них ПВО.

Кроме Киевского региона, о взрывах сообщали из Одессы (городской голова писал об атаке "Шахедов"), а также из Днепра (местные жители слышали по меньшей мере два сильных взрыва).

На момент публикации новости воздушная тревога в Украине продолжается в большинстве областей, кроме западных. В воздухе немало вражеских дронов.

Заметьте, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу от БПЛА для различных областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Обратим внимание, что угроза для Киева может быть актуальной в течение всей ночи 25 мая.

Дело в том, что российская армия уже подняла в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-96МС, они летят из Оленьи в районы потенциальных пусков крылатых ракет. По информации мониторинговых сообществ, пуски возможны между 2 и 4 часами утра.

Также в море есть носители "Калибров". В общем, Воздушные силы пока не комментировали возможность массированной комбинированной атаки, но в телеграм-сообществах с этой мыслью "носились" целый день.

Как бы там ни было, уже точно известно, что враг массированно применяет ударные дроны-камикадзе, и если в вашем регионе воздушная тревога – обязательно позаботьтесь о безопасности!