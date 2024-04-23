В Киеве прогремел взрыв

В ночь на 23 апреля жители Киева сообщили о взрыве. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе атаки "Шахедами".

Сообщения о взрывах появились в сети в 3:36. До этого российские дроны-камикадзе фиксировались в Киевской области, там велась боевая работа.

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В 3:40 глава КМВА Сергей Попко подтвердил, что в Киеве также работает ПВО. "Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – обратился он к жителям столицы.

Как отметили в Воздушных силах, дроны-камикадзе летели в Киев со стороны Обухова. Перед этим были сообщения о "Шахедах" в Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а также на Юге. Враг запускал их по меньшей мере из 2 направлений Курской области России и оккупированной части Херсонщины.