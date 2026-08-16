В Киеве прогремел взрывы

Утром 16 августа российские войска продолжают проводить атаки против Украины. Киев содрогнулся от мощного взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Воздушная тревога для города была объявлена ​​в 9:22. Имелась информация об угрозе российских БПЛА.

В 9:49 появилось сообщение от Воздушных сил ВСУ о движении ракеты по курсу на украинскую столицу.

Взрывы в городе было слышно около 9:50. Уже в 10.07 дали отбой тревоги в Киеве. Пока данных о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти предоставит эту информацию впоследствии. В таком случае мы обязательно обновим материал.

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Следует отметить, что ночью противник тоже терроризировал Киев. На город летела баллистика. В результате ночной атаки в Киеве известно о 3 пострадавших.

В Оболонском районе обломки упали возле нежилых построек, где возникли пожары. Масштабное возгорание возникло и на территории книжного рынка вблизи станции метро "Почайна". В Голосеевском районе произошел пожар на территории нежилой застройки, которую спасатели оперативно локализовали.

Под ударом был также Кривой Рог. К сожалению, один человек погиб в результате атаки, известно и о пострадавших. В целом же украинская ПВО сбила или подавила 88 целей. Среди них – три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 беспилотников разных типов.