В Киеве прозвучала серия взрывов: на столицу летел "Кинжал"

В Киеве прогремели несколько взрывов. Россия совершила пуски баллистических ракет.

Около 08:30 по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно, что враг запустил "Кинжалы".

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Россия ударила по Киеву

Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в направлении столицы. Уже через мгновение в Киеве прозвучала серия взрывов.

В КМВА сообщили, что в столице работает ПВО и призвали горожан находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Впоследствии там уточнили, что противник запускал ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Мониторинговые каналы отметили, что россияне в целом выпустили около трех аэробалистических ракет в направлении Хмельнитчины и Киевщины.

В Хмельницкой области также раздались взрывы. Там противник ударил ракетами по Староконстантинову.