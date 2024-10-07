Близько 08:30 по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К. Згодом стало відомо, що ворог запустив "Кинджали".

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Росія вдарила по Києву

Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі у напрямку столиці. Вже за мить у Києві пролунала серія вибухів.

У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО та закликали містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом там уточнили, що противник запускав ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Моніторингові канали зазначили, що росіяни загалом випустили приблизно три аеробалістичні ракети у напрямку Хмельниччини та Київщини.

У Хмельницькій області також пролунали вибухи. Там противник вдарив ракетами по Старокостянтинову.