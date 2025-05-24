Киев под комбинированной атакой баллистики и БпЛА: медики направляются на место падения обломков

Во время атаки ударных беспилотников в Киев, в направлении столицы россияне запустили и баллистику. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы, громко было и вне.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. О комбинированной атаке на столицу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Что известно о массированной атаке на Киев

Воздушная тревога в Киеве раздается с 21:54. Первую угрозу вызвали ударные беспилотники. Позже Воздушные силы сообщили о скоростной цели в регионе. Впоследствии там предостерегли о дополнительной баллистике, которая двигалась по направлению к столице.

В 01:03 городской голова Виталий Кличко сообщил, что россияне атакуют Киев с помощью БпЛА и ракет одновременно, и подтвердил слышавшие в столице взрывы.

Взрывы в столице. Работает ПВО. Город и область под комбинированной вражеской атакой! Находитесь в укрытиях,

– написал он.

Заметим, что было громко и в области. В свою очередь, мониторинговые ресурсы сообщают, что пока без повторных пусков баллистики. Пока баллистических ракет в воздухе нет. В то же время сохраняется угроза "Шахедов".

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Незадолго после взрывов руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Детали о том, какие это обломки, чиновник не указал.

"Вызов медиков в Святошинский район. Детальнее впоследствии", – написал Виталий Кличко. Кроме того, падение обломка ракеты было зафиксировано в Оболонском районе.

Обновлено. В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о потерпевших устанавливается.

К слову, атака продолжается еще с вечера 23 мая, тогда в Киеве прозвучал ряд взрывов еще во время ударов "Шахедами". В частности, в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА на открытой территории. В результате повреждены 4 авто и окна здания.