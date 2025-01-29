В Киеве прогремели взрывы во время атаки БпЛА

Россия в течение ночи и утра 29 января атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, ударные беспилотники запустили в направлении Киева.

Вскоре после этого в столице прогремели взрывы, работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и мэра Виталия Кличко.

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Что известно об атаке на Киев

Во второй раз в сутки воздушную тревогу на территории Киева объявили в 09:03. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о двигавшемся в южном направлении беспилотном летательном аппарате на границе Черниговской и Киевской областей.

Позже защитники неба уточнили, что вражеский дрон летит по направлению к столице. Впоследствии корреспонденты сообщили, что в Киеве были слышны взрывы. Они заметили, что громко было еще до объявления воздушной тревоги. Атаку прокомментировал и мэр Виталий Кличко.

В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в укрытиях,

– уточнил чиновник.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, ПВО в столице работала и за несколько часов до повторной атаки. Обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе, они повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.