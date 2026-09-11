В Киеве прогремели взрывы: в небо поднялся столб дыма
Россия атакует Киев реактивными дронами. В городе раздались взрывы.
Украинская столица в течение дня находится под атакой российских дронов. В 18:23 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу.
Какие последствия атаки на Киев?
Около 18:30 в городе раздались взрывы.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!,
– призвал мэр Виталий Кличко.
По состоянию на 18.43 в Киеве дали отбой.
Между тем, в сети появляются фото с последствиями атаки. Мониторы пишут, что после взрывов в городе поднялся столб дыма.
По данным КГВА, в Подольском районе БПЛА попал по офисному зданию. Виталий Кличко уточнил, что враг повторно атаковал 5-этажное офисное здание, по которому бил уже сегодня днем.
По словам мэра, также произошло возгорание в складском здании рядом.
Напомним, утром Россия атаковала две автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах. В результате вражеских ударов погибли два человека. Еще 12 человек пострадали. 7 раненых находятся в стационарах городских больниц, среди них – мальчик 12 лет.
Кроме автозаправочных станций один из беспилотников попал в здание компании "Киевстар". В компании подтвердили, что в результате атаки в Киеве поврежден офис инженерной команды. К счастью, раненых нет.