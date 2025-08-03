В Киеве слышали взрывы. На столицу летела баллистика.

По Киеву ракеты выпустили дважды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Киеве?

В Киеве около 01:09 слышали взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. Россия ударила по столице Украины баллистическими ракетами.

О приближении ракет предупреждали Воздушные силы ВСУ, хотя времени на реагирование у киевлян, к сожалению, мало. Всего было 2 пуска – ориентировочно в 01:07 и 01:09.

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Напомним, ранее взрывы слышали в Харькове и Чугуеве. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно это была атака дрона "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Харьковщине фиксировали несколько групп БпЛА. Они держали курс на Коломак и Слобожанское.