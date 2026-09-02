Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью БПЛА. Утром 2 сентября в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о взрывах в Киеве

Громкие взрывы в украинской столице прогремели примерно в 7:25.

В 7:14 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, который направлялся на Киев мимо Коцюбинского.

Российские цели также фиксировались и в других населенных пунктах области. В частности, реактивные дроны летели курсом на Обухов и Бровары.

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Напомним, что прошлой ночью в столице в результате российского обстрела погибли 8 человек.

Из-за постоянных атак Киев уже готовится к самым сложным сценариям предстоящей зимы и возможному длительному отключению электричества в городе. Власти составляют списки жителей, которым в случае чрезвычайной ситуации понадобится временное убежище. Речь идет о более чем 200 тысячах человек. Предварительное согласие на временный переезд уже дали около 2 000 человек.