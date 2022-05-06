В Киеве произошел масштабный пожар в гостинице "Влада": фото

Сегодня утром, 6 апреля, в Голосеевском районе столицы произошел пожар в отеле.

Огонь охватил с 1 по 3 этажа гостиницы по улице Бродовская, 79. Данные о пострадавших и причинах возникновения пожара еще уточняют.

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По предварительной информации из соцсетей – это был "не прилет".

Что случилось

Приблизительно в 04:30 утра в здании трехэтажного отеля возник пожар. Спасатели немедленно начали тушить пожар и эвакуировать людей.

Во время ликвидации пожара спасли 5 человек и вытащили из пламени еще 98. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Уже в 6:45 пожар был локализирован на площади 2000 квадратных метров и в 7:29 – ликвидирован.

Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Не было воды, чтобы потушить

Тушение пожара значительно осложнялось тем, что на территории отеля отсутствовало противопожарное водоснабжение. Поэтому пожарные вынуждены были тратить время, чтобы проложить дополнительные магистральные линии. Это и обеспечило бесперебойную подачу воды из природного водоема на тушение.

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В зоне отчуждения 4 мая вспыхнула сухая трава. Произошло это возле контрольно-пропускного пункта "Дитятки".

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В Харьковской области работники ГСЧС 19 раз с 30 апреля по 1 мая выезжали, чтобы ликвидировать последствия пожаров. 15 из них возникли из-за обстрелов россиян. Спасатели снова ликвидировали и потушили пожар.

Ночью 30 апреля на складах в Харькове произошел масштабный пожар. Пожарные боролись с ним 15 часов. Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров.

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