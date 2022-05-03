В Киеве простились с журналисткой Верой Гирич, погибшей в результате вражеского обстрела столицы

Во вторник, 3 мая, прошло прощание с Верой Гирич, журналисткой "Радио Свобода". Женщина погибла в результате ракетного удара россиян по Киеву.

Церемония состоялась в Михайловском златоверхом соборе. Проститься с Верой пришли около полусотни людей – родные, коллеги и знакомые.

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Прощание с Верой Гирич

Вера Гирич родилась в 1967 году, долгое время работала на разных украинских телеканалах. С 2018 года начала сотрудничество с изданием "Радио Свобода" как продюсер и журналист. 28 апреля в результате ракетного удара россиян по одному из жилых домов Шевченковского района Киева женщина погибла. У нее остались родители и сын.

Проститься с журналисткой пришел, в частности, ее коллега Евгений Солонина. Он рассказал, что в течение активной фазы войны, с 24 февраля, гибель Веры была и есть его самой большой болью.

Одна из нескольких тысяч погибших – Вера. Она, по сути, взяла на себя весь удар, который "адресовался" тогда Киеву. Едва ли не единственный человек, погибший в тот вечер в Киеве от прямого попадания российской ракеты в ее квартиру,

– поделился Евгений Солонина.

Ракетный удар россиян по Киеву

Вечером 28 апреля россияне нанесли ракетные удары по Киеву. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о двух попаданиях в Шевченковском районе. Сообщение Кличко опубликовал около 20:35, сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории почти всей Украины около 18:30.

По первой официальной информации, в результате вражеских обстрелов пострадали по меньшей мере три человека. Россияне попали по нижним этажам одного из жилых домов.

Утром 29 апреля под завалами дома было обнаружено тело погибшей женщины. Число пострадавших возросло до 10 человек, 4 получили ранения и были госпитализированы.

Впоследствии стало известно, что погибшая – журналистка Вера Гирич.

Добавим, что циничный обстрел жилого дома в Киеве произошел во время визита в столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Перед этим чиновник ездил в Москву и встречался там с Путиным.

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