В сеть попало видео, где работник ТЦК "угрожает" пистолетом киевлянину: что говорит полиция

В столице 21 августа работник территориального центра комплектования и социальной поддержки угрожал гражданским мужчинам оружием. Это попало на видео.

В сети распространяется видео, на котором якобы работник Киевского ТЦК достал пистолет и начал угрожать призывнику. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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Это произошло в районе Соломенского рынка

Телеграм-каналы, распространяющие эти записи, отмечают, что инцидент произошел в районе Соломенского рынка.

В сеть попали видео от нескольких очевидцев стычки работника ТЦК и потенциальных призывников. На видео хорошо видно, что мужчина в военной форме блокирует проход гражданским мужчинам и угрожает оружием.

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Из-за этой стычки вокруг мужчин начали собираться прохожие. На одном из видео женщина призывает вызвать полицию. Какова была цель мужчины с оружием, неизвестно.

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Видео начали распространять по сети 21 августа.

Полиция проводит проверку

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу сообщила, что этот случай зарегистрирован в Соломенском управлении полиции.

Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента. В результате столкновений никто не пострадал,

– сказала она.

По ее словам, сейчас проводится дальнейшая проверка.

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