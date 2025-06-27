В Киеве раздаются взрывы
В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны.
Жителей призывают оставаться в укрытиях и следить за официальными источниками информации.
Ночью 27 июня жители Киева и Киевской области слышали звуки взрывов. В регионе работает система противовоздушной обороны.
Об этом рассказывает 24 Канал. Воздушную тревогу в столице объявили около 23:00.
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Почти сразу после этого киевляне начали сообщать о громких звуках взрывов в нескольких районах города. Подобные звуки слышали и в пригороде.
Местные власти и Воздушные силы ВСУ пока официально не сообщали о возможных попаданиях.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и следить только за официальными источниками информации.
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К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о движении вражеских беспилотников, в связи с чем по ним начали работу силы противовоздушной обороны.