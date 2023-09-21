В Киеве раздались взрывы: работает ПВО, не покидайте укрытий и не стойте у окон
Утром 21 сентября российские ракеты долетели до Киева. В столице работает ПВО. Будьте осторожны и не покидайте укрытий.
К утру 21 сентября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. Они летели сразу по нескольким направлениям. Часть воздушных целей резко обратила в Киев. Впоследствии стало известно о взрывах столицы.
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Что известно об атаке на Киев
В 07:04 Виталий Кличко актуализировал информацию о ракетном ударе по столице. Он отметил, что "Киев пережил очередную ночную атаку российских варваров".
- Голосеевский район. В части, расположенной в центре столицы, повреждены окна 5-этажки. Разрушений и пострадавших нет.
- Святошинский район. Возобновили поставки электроэнергии. После падения обломков там были перебои.
- Дарницкий район. Медики отмечают, что пострадали семь человек. Трое доставлены в больницу, а еще четверо – получили помощь на месте.
- Также все службы работают на месте падения обломков в районе. Они упали на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.
В Киеве работала ПВО
Обратим внимание, что воздушная тревога в Киеве прозвучала в 04:26, а в Киевской области – через минуту. А уже в 05:55 поступило сообщение о том, что в столице прогремели взрывы.
Предшествовало этому предупреждение от Воздушных сил ВСУ. В 05:51 написали, что группа крылатых ракет сменила курс и летит на Киев. Вторая часть – в западном направлении. Также попросили жителей Киева находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы в 05:57 отметили, что в Киеве работает ПВО. Призвали не покидать укрытий, а также не стоять у окон. Помните о своей безопасности, а также о том, что во время работы ПВО могут падать обломки.
Уже в 06:07 Виталий Кличко отметил, что произошел взрыв в Дарницком районе. Глава городского совета добавил, что на место отправились все службы. Кроме того, есть вызов в Голосеевский район.
В 06:10 Виталий Кличко отметил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района отсутствует свет и вода. Там работают экстренные службы.
Вскоре Виталий Кличко отметил, что в Шевченковском районе обломки ракет повредили газовую трубу. Он добавил, что нет пожара. На месте работает газовая служба. Кроме того, в Дарницком районе зафиксировали разрушение нежилых построек. Что касается пострадавших, то в настоящее время такая информация не поступала.
Последствия падения обломков в Киеве / Фото КМВА
Взрывы в Харькове и Хмельницком
Во время воздушной тревоги взрывы также прогремели и в других областях. Как отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, слышны взрывы. Он добавил, что работают силы ПВО. Жителей он призвал оставаться в укрытиях.
Между тем городской голова Харькова отметил, что в областном центре раздалось несколько взрывов. Местные корреспонденты насчитали, что их было шесть. По предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.