Россияне ударили по Киеву баллистикой: есть попадания, в одном из районов горят обломки ракеты
Российские войска не прекращают терроризировать Украину. Вечером 29 октября была объявлена ракетная угроза. В Киеве прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно об атаке на Киев?
Прежде всего, в 22:40 в столице прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера.
Воздушные силы предупреждали, что в сторону Киева двигались баллистические ракеты. Уже около 22:43 были слышны взрывы.
Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях,
– написал мэр города Виталий Кличко.
Позже стало известно, что в Дарницком районе произошло попадание в складские здания.
В то же время в Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. По словам Кличко, туда направляются экстренные службы.
Отметим, что кроме баллистических угроз украинские города почти непрерывно находятся под обстрелом ударными дронами. О движении враждебных целей вы можете узнать в хронологии 24 канала.
Где еще было беспокойно из-за обстрелов?
В течение дня 29 октября удары понесли ряд украинских городов. В частности, россияне атаковали вокзал в Днепре, на котором находились люди. К сожалению, многие погибли, есть и пострадавшие.
Враг также атаковал центр Чернигова, жертвами обстрела стали, в частности, две 15-летние девушки. Последствия атак фиксировали и в Харьковской области.