Россияне ударили по Киеву баллистикой: есть попадания, в одном из районов горят обломки ракеты

Российские войска не прекращают терроризировать Украину. Вечером 29 октября была объявлена ракетная угроза. В Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего, в 22:40 в столице прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики с севера.

Воздушные силы предупреждали, что в сторону Киева двигались баллистические ракеты. Уже около 22:43 были слышны взрывы.

Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях,

– написал мэр города Виталий Кличко.

Позже стало известно, что в Дарницком районе произошло попадание в складские здания.

В то же время в Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. По словам Кличко, туда направляются экстренные службы.

Отметим, что кроме баллистических угроз украинские города почти непрерывно находятся под обстрелом ударными дронами. О движении враждебных целей вы можете узнать в хронологии 24 канала.

Где еще было беспокойно из-за обстрелов?

В течение дня 29 октября удары понесли ряд украинских городов. В частности, россияне атаковали вокзал в Днепре, на котором находились люди. К сожалению, многие погибли, есть и пострадавшие.

Враг также атаковал центр Чернигова, жертвами обстрела стали, в частности, две 15-летние девушки. Последствия атак фиксировали и в Харьковской области.