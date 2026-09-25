В Киеве раздавались взрывы: есть попадания, количество погибших возросло

В Киеве днем 25 сентября раздавались взрывы. Зафиксировано попадание в офисное здание.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о атаке на Киев

Взрывы в Киеве прогремели примерно в 14:36.

"Киев – реактивные БПЛА на город. Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах за несколько минут до этого.

Впоследствии стало известно, что Россия совершила атаку на Соломенский район столицы.

Произошло попадание БПЛА в офисное здание. В здании поврежден фасад и выбиты окна, также на парковке горели автомобили.

К сожалению, число погибших по состоянию на 15:34 возросло до 4. Среди 7 пострадавших есть один ребенок.

Также в результате обстрела изменено движение троллейбусов № 22-К, 27, 30, 42. Это связано с перекрытием движения транспорта на ул. Вадима Гетьмана.

Транспорт курсирует:

№ 22-К – ул. Кадетский гай – Промышленный путепровод;

№ 27 – на двух участках: ст. "Киев-Волынский" – Индустриальный путепровод и ст.м. "Почайна" – ул. Дегтяревская;

№ 30 – на двух участках: ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод и ул. Милославская – ул. Дегтяревская;

№ 42 – на двух участках: ул. Ольжича – ул. Дегтяревская и ст.м. "Лыбедская" – Промышленный путепровод.

Обратите внимание! Обстрел с помощью дронов продолжается почти непрерывно. Оперативно следить за передвижением вражеских воздушных целей вы можете в хронологии 24 Канала.

Напомним, что утром Киев также подвергся российскому обстрелу. Беспилотник попал в многоэтажный дом.

Всего за 25 сентября в городе пострадали 20 человек, а также, к сожалению, погиб 14-летний подросток.