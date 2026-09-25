В Киеве раздавались взрывы: есть попадания, количество погибших возросло
В Киеве днем 25 сентября раздавались взрывы. Зафиксировано попадание в офисное здание.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о атаке на Киев
Взрывы в Киеве прогремели примерно в 14:36.
"Киев – реактивные БПЛА на город. Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах за несколько минут до этого.
Впоследствии стало известно, что Россия совершила атаку на Соломенский район столицы.
Произошло попадание БПЛА в офисное здание. В здании поврежден фасад и выбиты окна, также на парковке горели автомобили.
К сожалению, число погибших по состоянию на 15:34 возросло до 4. Среди 7 пострадавших есть один ребенок.
Также в результате обстрела изменено движение троллейбусов № 22-К, 27, 30, 42. Это связано с перекрытием движения транспорта на ул. Вадима Гетьмана.
Транспорт курсирует:
- № 22-К – ул. Кадетский гай – Промышленный путепровод;
- № 27 – на двух участках: ст. "Киев-Волынский" – Индустриальный путепровод и ст.м. "Почайна" – ул. Дегтяревская;
- № 30 – на двух участках: ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод и ул. Милославская – ул. Дегтяревская;
- № 42 – на двух участках: ул. Ольжича – ул. Дегтяревская и ст.м. "Лыбедская" – Промышленный путепровод.
Обратите внимание! Обстрел с помощью дронов продолжается почти непрерывно. Оперативно следить за передвижением вражеских воздушных целей вы можете в хронологии 24 Канала.
Напомним, что утром Киев также подвергся российскому обстрелу. Беспилотник попал в многоэтажный дом.
Всего за 25 сентября в городе пострадали 20 человек, а также, к сожалению, погиб 14-летний подросток.