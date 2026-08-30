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24 Канал Главные новости В Киеве прогремели взрывы
30 августа, 11:19
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Обновлено - 11:35, 30 августа

В Киеве прогремели взрывы

Татьяна Бабич

В полдень 30 августа продолжается российский террор в городах Украины. Тревога дошла до Киева, и уже через несколько минут раздались взрывы.

24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Киев? 

Тревогу в столице объявили около 11.13. Для города объявляли угрозу дронов. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА в Киев. 

В Киеве работает ПВО, 
– написали в КМВА. 

Местные власти также призывают жителей находиться в укрытиях до объявления отбоя. Пока информации о возможных последствиях обстрела нет. Очевидно, власти предоставит эту информацию впоследствии. 

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Где еще фиксировались последствия обстрелов? 

В результате ночной атаки россиян на Одесщину пострадали по меньшей мере три человека. Враг попал в складские помещения, где хранились продовольственные запасы для гражданского населения.

Также под ударом оказалась пограничная Черниговщина. В результате атак повреждены птицефабрика и частные дома, а сотни тонн соломы уничтожены. 

В Харькове российские дроны дважды атаковали Немышлянский район: повреждены 5 автомобилей у многоэтажки, а во время второго удара беспилотник попал в навес АЗС. Пожар не возник. Более 20 атак дронами и артиллерией зафиксировали также на Днепропетровщине – под обстрелами находились четыре района области.

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