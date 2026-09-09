В Киеве дрон попал в 16-этажку: на место отправились экстренные службы

Россия атакует украинскую столицу реактивными дронами. В городе слышали взрывы.

Четыре часа в Киеве продолжалась воздушная тревога из-за дроновой опасности.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 08:09 Воздушные силы предупредили, что реактивный БПЛА находится над Киевом.

Около 08:12 в Киеве раздались взрывы.

Мониторинговые каналы пишут о прилете в районе жилой застройки на Позняках.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошло попадание БпЛА в 16-этажное здание.

"Экстренные службы направляются на место", – уточнил глава города.

Напомним, что ночью Киев тоже находился под российским обстрелом. В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах загорелись 2 грузовых автомобиля и гараж, на другой локации горело 2-этажное нежилое здание. Жертв и пострадавших нет.

Ночью и утром россияне обстреляли Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы. В Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Неспокойно было и в других регионах Украины. Так, в Днепре в результате российских обстрелов загорелся склад со строительными материалами и частный дом. Из дома спасли три человека, в том числе 15-летнего парня.

Враг ударил по КПП "Староказачье" в Одесской области. Повреждена инфраструктура пункта пропуска. К сожалению, два человека погибли, еще трое пострадали.