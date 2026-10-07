В Киеве раздались взрывы

Российский террор в городах Украины не прекращается. 7 октября в середине дня под ударом оказался Киев.

В столице прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Заметим, что в 15.30 в столице объявили воздушную тревогу. В городе была угроза дронов, в частности, Воздушные силы писали о движении БпЛА в направлении Оболони.

Взрывы в столице было слышно около 15:35. Также писали о движении реактивного дрона на Русановские сады.

Заметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Важно! Дроновая атака на Украину продолжается почти непрерывно. Оперативно о движении российских БПЛА и ситуации с обстрелами городов можете читать в хронологии 24 Канала.

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Где фиксировались последствия вражеского удара?

Россия утром 7 октября нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине, попав в пятиэтажку. По состоянию на 12:30 погибли 14 человек, в том числе четверо детей. Еще 50 человек пострадали: 23 лечатся амбулаторно, 27 госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Спасателям удалось спасти 15 человек.

Также во время массированной ракетно-дроновой атаки вражеские войска ударили по Кременчугу на Полтавщине. Попадание зафиксировали в жилой части города.

В результате атаки повреждены несколько многоэтажных домов и частные дома. В домах выбило окна, повредило фасады и конструкции, также пострадали припаркованные рядом автомобили.