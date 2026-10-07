У столиці прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Зауважимо, що о 15:30 у столиці оголосили повітряну тривогу. У місті була загроза дронів, зокрема, Повітряні сили писали про рух БпЛА в напрямку Оболоні.

Вибухи в столиці було чутно близько 15:35. Також писали про рух реактивного дрона на Русанівські сади.

Зауважимо, що станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе повідомити про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Важливо! Дронова атака на Україну триває майже безперервно. Оперативно про рух російських БпЛА та ситуацію з обстрілами міст можете читати в хронології 24 Каналу.

Де фіксували наслідки ворожого удару?

Росія вранці 7 жовтня завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині, влучивши у п'ятиповерхівку. Станом на 12:30 загинули 14 людей, серед них четверо дітей. Ще 50 людей постраждали: 23 лікуються амбулаторно, 27 госпіталізовані, троє з них у тяжкому стані. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей.

Також під час масованої ракетно-дронової атаки ворожі війська вдарили по Кременчуку на Полтавщині. Влучання зафіксували у житловій частині міста.

Унаслідок атаки пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і приватні будинки. У оселях вибило вікна, пошкодило фасади та конструкції, також постраждали припарковані поруч автомобілі.