В Киеве днем ​​24 ноября раздались взрывы. В городе и области фиксировали БПЛА.

Об этом сообщают Суспильне и мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке

В столице раздался громкий взрыв примерно в 15:19. А перед этим, в 15:07, Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, направляющемся на Белую Церковь с востока.

Известно, что в результате атаки на Киев в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. Там зафиксировали падение БПЛА.

Экстренные службы направляются на место.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что 24 ноября в Житомирской области российский БПЛА атаковал железнодорожную станцию. Есть погибший и раненые.

Кроме того, Россия дважды за утропровела атаку на Винницу. Также есть пострадавшие.