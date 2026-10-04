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24 Канал Новости Украины В Киеве слышали взрыв
4 октября, 22:57
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Обновлено - 23:10, 4 октября

В Киеве слышали взрыв

Анастасия Колесникова

Россия атакует Киев реактивными дронами. В столице раздался взрыв.

После десяти вечера в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно о взрывах в Киеве? 

Около 22:52 в Киеве раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы писали, что реактивный БПЛА двигается в направлении города. 

Мониторы отмечали, что дрон направлялся мимо Бровары на левобережье столицы. Впоследствии они уточнили, что беспилотник был уничтожен.

Напомним, что в течение дня Киев снова находился под атакой реактивных дронов. 

Под вечер в Оболонском районе упал БПЛА с не сдетонировавшим боеприпасом. 

Утром оккупанты в очередной раз попали по Северному мосту. Два человека пострадали. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Другому оказали помощь на месте. 

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории одной из школ и припаркованный автомобиль. В Днепровском районе обломки рухнули на крышу частного дома. 

В результате вражеского удара была повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе исчезла горячая вода.

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