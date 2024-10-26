В Киеве слышали серию взрывов: город снова пытались атаковать "Шахеды"

В Киеве поздно ночью 26 октября услышали серию взрывов. До этого в столице объявили тревогу из-за "Шахеды".

Это уже третий раз, когда в городе раздаются громкие звуки. 24 Канал призывает киевлян оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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Что известно о новых взрывах в Киеве

Воздушную тревогу в Киеве объявили 26 октября в 00:10. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении города.

"Шахеды" курсом на Киев,

– писали военные.

Около 00:32 стало известно о серии громких звуков в столице. Об этом писали корреспонденты Суспильного.

"В Киеве прогремела серия взрывов", – писали журналисты.

Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО в пригороде столицы. Сейчас в КГВА об очередной атаке "Шахедами" на столицу ничего не писали.

К слову, первые взрывы прозвучали в Киеве еще около 21:00 25 октября. После этого стало известно о попадании одного из дронов в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Далее громко в столице было около 21:51. Тогда начальник КГВА Сергей Попко отмечал, что работают наши защитники неба по вражеским дронам. Уже в 21:57 прозвучал отбой воздушной тревоги.

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