В Киеве слышали серию взрывов: город снова пытались атаковать "Шахеды"
В Киеве поздно ночью 26 октября услышали серию взрывов. До этого в столице объявили тревогу из-за "Шахеды".
Это уже третий раз, когда в городе раздаются громкие звуки. 24 Канал призывает киевлян оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
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Что известно о новых взрывах в Киеве
Воздушную тревогу в Киеве объявили 26 октября в 00:10. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении города.
"Шахеды" курсом на Киев,
– писали военные.
Около 00:32 стало известно о серии громких звуков в столице. Об этом писали корреспонденты Суспильного.
"В Киеве прогремела серия взрывов", – писали журналисты.
Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО в пригороде столицы. Сейчас в КГВА об очередной атаке "Шахедами" на столицу ничего не писали.
К слову, первые взрывы прозвучали в Киеве еще около 21:00 25 октября. После этого стало известно о попадании одного из дронов в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Далее громко в столице было около 21:51. Тогда начальник КГВА Сергей Попко отмечал, что работают наши защитники неба по вражеским дронам. Уже в 21:57 прозвучал отбой воздушной тревоги.
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