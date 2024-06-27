В Киеве слышали взрывы во время комбинированной атаки врага

27 июня ночью Россия совершила комбинированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги взрывы раздавались в западных областях. Громко было также и в столице.

Вечернюю атаку оккупанты начали традиционно – запустив "Шахеды" – с юга дроны полетели в направлении западного региона.

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В Киеве слышали взрывы

Около 2 часов стало известно о пусках крылатых ракет типа "Калибр" с моря. Они тоже из южных областей – через Николаевщину, затем через Кировоградскую и Винниччину отправились в западном направлении в Хмельнитчину.

Незадолго до 03:00 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К и движении скоростных целей через Житомирщину в юго-западном направлении. Около 03:00 в Киеве раздались взрывы.

Вероятно, это силы ПВО работали по "Кинжалу", выпущенному из самолета, допустили мониторинговые каналы.

В 03:19 в сети написали о том, что в Киеве слышна работа ПВО. Также отмечается, что в столице была слышна работа крупнокалиберных пулеметов. Вероятно, это работают представители мобильных огневых групп.

Напомним, что в последний раз враг совершал пуски "Кинжалов" из МиГу 14 июня. Тогда россияне подняли этот истребитель утром. Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Киевщину. Через несколько минут в Хмельнитчине раздались взрывы. Впоследствии командование ПС подтвердило, что враг атаковал ракетой "Кинжал".