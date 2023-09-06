В Киеве слышны мощные взрывы: работает ПВО
Утром 6 сентября Россия запустила крылатые ракеты на Украину. В Киеве слышны мощные взрывы.
Украинцев просят находиться в укрытиях. На столицу еще идут ракеты, информирует 24 Канал.
К теме Воздушная тревога: враг выпустил крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС
Взрывы в Киеве
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Киеве работает ПВО, поэтому необходимо находиться в укрытиях.
На столицу еще идут ракеты,
– написал он.
По данным очевидцев, раздалось около 10 взрывов по всей области.
Кстати, в КОВА также предупреждали о ракетной опасности. Там заявляли, что силы ПВО уже работают.
"Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте в сеть. Не игнорируйте воздушную тревогу. Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен", – подчеркнули в КОВА.
По состоянию на 6:10 во всех областях, где объявлена воздушная тревога, проводится доразведка воздушного пространства. Если новых целей не выявят – ожидаем отбой.
Предыдущие массированные атаки врага
- Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице.
- Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
- В ночь на 4 сентября враг атаковал ударными БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски 32 "Шахедов", атаковавших Одесщину и Днепропетровщину. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА.
- Также в ночь на 3 сентября оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены.
- А 1 сентября враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр". Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий Винницкой области.