"Шахеды" атакуют Киев и область: по враждебным целям работают силы ПВО
Российские войска в очередной раз терроризируют Киев "Шахедами". Так, вечером 13 января в столице слышали взрывы.
По вражеским дронам работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Кличко.
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Взрывы в Киеве и области
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Российские войска в понедельник, 13 января, в очередной раз запустили по Украине "Шахеды".
В 23:14 мэр Киева сообщил, что на левом берегу столицы работают силы противовоздушной обороны по вражеским БПЛА.
В Воздушных силах в 22:19 сообщали о движении нескольких групп БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. Уже в 23:15 там отметили "Киев, Бровары, Вышгород оставайтесь в укрытиях".
В КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Не пережидайте опасность на открытом пространстве или на остановках транспорта – пройдите к ближайшему укрытие!", – написали там.
В 23:25 в Киевской ОГА отметили, что воздушном пространстве области зафиксирован БпЛА. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– отметили там.