Около 20:00 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 20:18 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА двигается на Вышгород/Киев с севера.

Около 20:28 в Киеве раздались взрывы.

Пока информации о разрушении или пострадавших нет.

Напомним, что днем ​​Россия терроризировала Киевскую область. Последствия вражеских ударов там фиксировались в 4 районах.

В Бучанском районе горел склад, в Вышгородском – возникло два возгорания на открытой территории.

В Обуховской области спасатели ликвидировали пожар жилого дома. На Фастовщине ранения получила женщина.

К вечеру враг нанес удар реактивным беспилотником по торговому центру в Днепре "Новый континент".

Пожар охватил здание, там произошел обвал конструкций.

Власти сообщали о по меньшей мере трех пострадавших.

Кроме того, Россия ударила реактивным "Шахедом" по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе Кривого Рога. В городе горят склады.