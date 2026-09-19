Близько 20:00 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 20:18 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА рухається на Вишгород/Київ з півночі.

Біля 20:28 у Києві пролунали вибухи.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Нагадаємо, що вдень Росія тероризувала Київську область. Наслідки ворожих ударів там фіксували у 4 районах.

У Бучанському районі горів склад, у Вишгородському – виникло два загоряння на відкритій території. На Обухівщині рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. На Фастівщині поранення дістала жінка.

Під вечір ворог завдав удар реактивним безпілотником по торгівельному центру у Дніпрі "Новий континент". Пожежа охопила будівлю, там стався обвал конструкцій. Влада повідомляла про щонайменше трьох постраждалих.

Окрім того, Росія ударила реактивним "Шахедом" по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі Кривого Рогу. У місті горять склади.