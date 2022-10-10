В Киеве и Днепре сообщили о взрывах

Утром 10 октября в Киеве и Днепре прогремели громкие взрывы. Сейчас в городах продолжается воздушная тревога.

О сразу нескольких взрывах в столице сообщили журналисты 24 канала. В центре Киева видно густой черный дым.

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В Киеве и Днепре слышали взрывы

Предварительно, в столице прогремели 4 громких взрыва. Вероятно, сработало ПВО. Впрочем, в небе уже виднеется дым.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже.

Местные СМИ отмечают, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Там уже работают спасатели.

Также пишут, что в столице, вероятно, есть пострадавшие среди мирного населения. В одном из мест прилета прямо на дороге горят машины.

В ГСЧС подтвердили, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.



Предварительно одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому / фото местные телеграм-каналы



В Киеве видно густой дым / фото местные телеграм-каналы

Также сообщают о взрывах в Днепре. Местных жителей просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.



В Днепре тоже взрывы / фото местные телеграм-каналы

Кстати, в Хмельницкой области утром 10 октября отработала ПВО. До этого сообщалось, что в Киевской области тоже была работа ПВО.

Россияне обстреливают украинские города

В ночь на 10 октября захватчики массированно обстреляли жилые дома в Днепропетровской области. Прилеты были зафиксированы в 4 районах области. Известно, что в Никопольском районе обстреляли 3 общины.

Также оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Николаев. Враг нанес ракетный удар ракетами ПВО из комплекса С-300.

Кроме того, российские захватчики снова обстреляли Запорожье. В результате этого террористы унесли жизнь одного человека, еще 5 пострадавших.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

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Предварительно одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому / фото местные телеграмм-каналы