В Киеве создали мурал в честь расстрелянного украинского пленного

29 апреля состоялось официальное открытие мурала на одном из зданий Верховной Рады на улице Банковой. Его создал французский художник Кристиан Гуэми.

Эта работа была посвящена памяти всех погибших во время войны. На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный россиянами после слов "Слава Украине".

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Образ Героя увековечили на правительственном здании

На открытии мурала присутствовала мать погибшего Героя Параска Демчук. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что эта работа – это проявление уважения несокрушимости нашим героям.

В Киеве создали мурал в честь Александра Мациевского / Фото ВР

В Верховной Раде добавляют, что во время официального визита во Францию в январе 2023 года делегация Украины посетила фотовыставку работ Кристиана Гуэми. Там и возникла общая идея создания мурала в Киеве.

Это не первая работа французского художника в Украине. До этого он уже создал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Напомним, что известный финский художник Кай Стенвалл нарисовал Александра Мациевского в последние секунды жизни. Картину военного, расстрелянного русскими, художник назвал "Памяти украинского Героя".

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