В Киеве тоже слышны взрывы

Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В столице Украины слышны взрывы.

Соответствующую информацию сообщают СМИ. Об этом стало известно ориентировочно в 20:34.

Важно Всем в укрытие: воздушная тревога почти по всей стране

В Киеве слышны взрывы

Киев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!

– говорится в сообщении.

Следует вспомнить, что власть просит людей находиться в укрытиях. Так как взрывы раздаются во многих регионах Украины. Их слышно во Львовской, Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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