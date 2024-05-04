В Киеве была тревога: туда летела скоростная цель

Днем 4 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные предупредили, что летит скоростная цель.

Об этом заявили в Воздушных силах в 15:32. Что уже известно, передает 24 Канал.

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На столицу летела скоростная цель

Около 15:30 в Киеве объявили тревогу. Воздушные силы сообщили, что на столицу летела скоростная цель.

Уже через несколько минут мониторинговые группы написали, что крылатая ракета прекратила существование в пределах области.

В 15:39 КГГА сообщила об отбое тревоги.

В Одессе прогремел взрыв

Заметим, что перед этим, около 15 часов, в Одессе слышали взрыв. Накануне Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

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