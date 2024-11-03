В Киеве в двух районах упали обломки "Шахедов", есть пожары, – КГВА

Во время атаки в ночь на 3 ноября в столице рухнули обломки вражеского беспилотника. Это произошло в двух районах Киева.

О последствиях атаки по Киеву сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал КГВА. 2 ноября в вечернем обращении Владимир Зеленский подвел итоги атак за октябрь. По его словам, враг использовал 2 тысячи дронов со 170 тысячами иностранных компонентов.

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Какие последствия атаки по Киеву ночью 3 ноября

В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы,

– написали в КГВА.

Пока не было данных о пострадавших или разрушениях, отметил Сергей Попко.

Очень быстро стало известно, что в Деснянском районе та же ситуация – из-за падения обломков вспыхнул пожар. И так же пока не известно, есть ли пострадавшие.

Захватчики терроризируют столицу

В последнее время ночные тревоги в Киеве все чаще. Кроме этого, беспилотники продолжают летать и утром, а порой и днем. 2 ноября одна из тревог длилась пять часов – с пяти утра до десяти утра. А до конца дня было еще четыре сирены.

В Святошинском районе обломки дрона попали в жилой дом, есть пострадавшие.