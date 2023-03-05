Хлеб с "сюрпризом": в Киеве покупатель нашел мертвую мышь в купленном батоне
Недавно в одном из супермаркетов в Киеве покупатель, казалось бы, приобрел обычный белый хлеб. Но когда он осмотрел упаковку, то обнаружил в ней неприятный бонус – мертвую мышь.
На фото, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как покупатель держит упаковку с хлебом, а под пленкой прислонилась мертвая мышь.
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Батон с мышью обнаружили в АТБ
Это вызывает ужас и неприятные ощущения. Кто мог подумать, что такой подарок может быть упакован вместе с хлебом?
Неизвестно, как произошло и как отреагировали продавцы магазина на эту неприятную ситуацию. Но одно точно – покупателю совсем не было смешно получить такое "дополнение" к своему хлебу.
"Покупаешь хлеб, а там подарок", – говорится в сообщении.
В Киеве покупатель приобрел батон с мышью / Фото dtp.kiev.ua
В супермаркете, где обнаружили батон с мышью, проведут инспекцию
Главное управление Госпродпотребслужбы отреагировало на инцидент с батоном, в котором обнаружили мышь. Оказывается, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по адресу г.Киев, ул. Генерала Потапова, 2
Поэтому 4 марта Главное управлением Госпродпотребслужбы в Киеве приступило к проведению внепланового инспектирования АТБ на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке, покупателем обнаружена мышь.
"Факты и вопросы, ставшие предметом проведения внепланового мероприятия, устанавливаются. О результатах сообщим впоследствии", – говорится в сообщении.
В Днепре продали хлеб с губкой для посуды внутри
- Инциденты, когда покупатели находят неожиданные "сюрпризы" в продуктах, происходят время от времени. В 2021 году в одном из магазинов Днепра продали бракованный хлеб. Внутри покупатель обнаружил не очень приятный "сюрприз" – губку для мытья посуды зелено-желтого цвета.
- Судя по фотографиям, обнародованным в сети, это был нарезанный хлеб "Петриковский", изготовленный на Днепровском хлебокомбинате №5. Пользователи соцсетей с юмором восприняли подобный инцидент.
- В то же время возмутительный случай в 2020 году произошел в Николаевской области. На одном из новогодних праздников детям подарили конфеты, внутри которых были черви.
- Также сеть шокировали фотографии из школы №66 в Одессе, где учащаяся неделя кормили супом с червями.