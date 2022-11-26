В Киеве наконец-то полностью восстановили воду и связь: когда будет свет

26 ноября 2022 , 12:00
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Источник:

КМВА

В Киеве 26 ноября наконец-то полностью восстановили связь и водоснабжение. Жители столицы были без воды и света со дня последней массовой атаки россиян – 23 ноября.

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Воду подали во все районы города и в полном объеме. Пониженное давление воды возможно на верхних этажах многоэтажек, где нет света.

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В настоящее время продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна почти по всей столице, однако возможны локальные проблемы в тех местах, где еще нет электроэнергии.

В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме,
– рассказали в КМВА.

После восстановления электроэнергии свет будут включать в соответствии с графиками стабилизационных отключений.

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Автор: Софія Мінджоса