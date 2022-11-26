В Киеве наконец-то полностью восстановили воду и связь: когда будет свет
Источник:КМВА
В Киеве 26 ноября наконец-то полностью восстановили связь и водоснабжение. Жители столицы были без воды и света со дня последней массовой атаки россиян – 23 ноября.
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Воду подали во все районы города и в полном объеме. Пониженное давление воды возможно на верхних этажах многоэтажек, где нет света.
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В настоящее время продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна почти по всей столице, однако возможны локальные проблемы в тех местах, где еще нет электроэнергии.
В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме,
– рассказали в КМВА.
После восстановления электроэнергии свет будут включать в соответствии с графиками стабилизационных отключений.
Отключение света в Украине: последние новости
- После последнего массового ракетного удара российской армии украинцы оказались без света. В большинстве регионов электроэнергию возобновили до вечера, но в Киеве ситуация была очень сложной.
- Чтобы снизить нагрузку на систему, по всей Украине ввели аварийные отключения света.
- Без электроэнергии оказались и жители Молдовы. Люди запустили в сети флешмоб-обращение к россиянам: "Во тьме, но без вас".
- На состоявшемся в Варшаве заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ выключили свет как знак солидарности с Украиной.
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