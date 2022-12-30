Масштабный пожар в Киеве: мужчина поджег канистру с бензином прямо-таки у себя дома
В Киеве на улице Степана Олейника вспыхнул пожар в многоэтажке. Пламя загорелось из-за неадекватного мужчины, который поджег собственную квартиру смазочными материалами.
В комментарии 24 Канала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолада подробно рассказала об этом инциденте. Она отметила, что по состоянию на 15:00 30 декабря спасатели полностью ликвидировали пламя, а правоохранители допрашивают мужчину, виновного в пожаре.
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Почему неадекватный решил поджечь собственную квартиру
По словам Водолога, мужчина, живший в многоэтажке, решил поджечь с помощью смазочных материалов собственную квартиру. Также он угрожал другим людям.
Предварительно, мужчина не пострадал. Чего он требовал, я сказать не могу, это компетенция правоохранителей,
– сказала пресс-секретарь в комментарии 24 Каналу.
Кроме того, в сети вскоре появились фото и видео этого инцидента. По предварительной информации, никто из людей не пострадал благодаря работе спасателей.
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Следует сказать, что, в частности, на кадрах видно, как украинские силовики вытаскивают мужчину из многоэтажки. Заметим, что он, вероятно, живет на первом этаже.
Регулярно что-то горит в России: последние новости
Украинские спасатели, как и украинские защитники, настоящие воины и им удается оперативно справляться с различными чрезвычайными ситуациями. В соседнем государстве-террористке, развязавшем против нас войну, к счастью, все наоборот. Стоит упомянуть лишь несколько недавних инцидентов, связанных с огнем, которые произошли в России:
- Сегодня, 30 декабря, в Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер под названием "Арктика". Вражеские СМИ уточнили, что судно как раз пришвартовалось для ремонта в Кронштадте, однако вскоре загорелось пламя.
- Также масштабный пожар вспыхнул в ночь на 30 декабря в центре Ростова-на-Дону, что на юго-западе России. По словам местных жителей, загорелось здание на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия.
- Следует еще отметить, что несколько дней назад пожар произошла на борту самолета Москва – Калининград. СМИ сообщают, это потому, что у одного из пассажиров вспыхнул павербанк.