В Киеве и области – взрывы: работает ПВО
- Россия атакует Киев и область дронами-камикадзе "Шахед", там работают силы ПВО.
- Мэр Виталий Кличко призвал находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Россия атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вражеские дроны уже достигли столицы и области. В Киеве по российским целям работают силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
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Киев атакуют дроны
Около 23:16 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Уже в 23.33 опасность распространилась и на столицу. Через несколько минут Воздушные силы сообщили о вражеском ударном беспилотнике в направлении Киева, который двигался с северо-востока.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,
– написал Виталий Кличко.
Никакой дополнительной информации по этому поводу мэр Киева не указал. В то же время враждебные цели сбивают и в области.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении Киевской ОВА.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
К слову, незадолго до этого ряд взрывов прогремел в Запорожье, город и область также атаковали дроны-камикадзе. По данным ОВА, громко было в нескольких районах города. Иван Федоров сообщил, что в настоящее время экстренные службы устанавливают возможные последствия.